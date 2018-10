Le futur enfant du prince Harry et Meghan peut-il devenir Roi d'Angleterre ?

Malheureusement pour lui, le futur enfant de Harry et Meghan a donc très peu de chances de monter sur le trône d'Angleterre, si l'on suit l'ordre de succession de la couronne britannique. Ce dernier est régi par des règles strictes. Il suit tous les descendants du premier enfant du souverain actuel, la reine Elizabeth II, jusqu’à épuisement de la lignée. La ligne de succession passe ensuite aux autres enfants du souverain, ainsi qu'à leurs descendants, en tenant compte de l’ordre des naissances.

Le futur enfant du prince Harry et de Meghan Markle se trouve donc derrière le prince Charles, fils aîné de la reine, le prince William, fils aîné de Charles, ses trois enfants, George, Charlotte et Louis, et enfin Harry. Il faudrait une hécatombe pour qu'il devienne monarque. Il ne devrait même pas porter le titre de prince ou princesse, contrairement aux enfants de William et Kate, sauf si la reine en décide autrement. En effet, ces titres sont normalement réservés aux descendants directs de la ligne principale de succession.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 octobre 2018