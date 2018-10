Melania Trump outrée par le clip d'un rappeur la montrant faire un strip-tease

Le bureau de la Première dame des États-Unis a appelé au boycott du dernier clip du rappeur T.I. On y voit un sosie de Melania Trump faire un strip-tease dans le Bureau ovale.

Avec cette vidéo d'une minute, publiée sur son compte Twitter vendredi 12 octobre, au lendemain de la rencontre entre Donald Trump et Kanye West, T.I. voulait s'attaquer au rappeur de Chicago. Mais c'est Melania Trump qui n'a pas apprécié le clip.

«Cher 45[e président], je ne suis pas Kanye.»

On y voit l'artiste à la fenêtre du Bureau ovale, regardant le président des États-Unis s'éloigner dans son hélicoptère. Tandis que T.I. s'installe derrière le «Resolute Desk», une femme ressemblant à s'y méprendre à Melania Trump entre dans la pièce. Le sosie est uniquement vêtu d'une veste (similaire à celle que portait la Première dame en juin dernier, à l'origine d'un véritable scandale), qu'elle ne tarde pas à tomber.

«Que ça vous plaise ou non, elle est la Première dame et c'est la Maison Blanche», s'est offusquée Stephanie Grisham, directrice de la communication de Melania Trump, dans un communiqué. «C'est irrespectueux et dégoûtant de la représenter ainsi».

«Comment peut-on accepter cela ?», a également tweeté Stephanie Grisham, tout en partageant un lien vers la vidéo en question.