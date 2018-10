A 13 ans, il dirige sa propre banque

La finance n'a déjà plus de mystère pour lui.

José Adolfo Quisocala Condori, un jeune Péruvien, est sans doute, à 13 ans, le plus jeune banquier du monde. Et il compte déjà près de 2 000 clients, de 10 à 18 ans. Cette idée lui est venue il y a six ans, en voyant ses camarades de cour de récré dilapider leur argent en bonbons et en jouets.

José a donc cherché des manières pour les enfants de générer de l'argent, sans l'aide de leurs parents. L'entrepreneur en culotte courte a alors eu l'idée du recyclage.

Pour avoir un compte dans sa banque, les enfants doivent fournir au moins 5 kg de déchets recyclables (plastiques ou papiers), puis au moins un autre kilogramme chaque mois. Ceux-ci sont ensuite vendus à des entreprises spécialisées dans ce domaine, et les recettes vont directement sur les comptes des enfants.

«Au début, mes professeurs ont pensé que j'étais fou et qu'un enfant ne pouvait pas entreprendre ce type de projets», se souvient José. L'avenir a prouvé qu'il avait raison.