Barcelone : la Sagrada Familia obtient un permis de construire, 136 ans après le début des travaux

Les promoteurs de la Sagrada Familia, dessinée par Gaudi, se sont engagés à payer 36 millions d'euros à la mairie de Barcelone pour obtenir un permis de construire et régulariser la situation de ce chantier, débuté il y a 136 ans.

Cette accord historique, en négociation depuis 2015, a été signé ce jeudi. La célèbre basilique catalane, l'un des sites les plus touristiques d'Espagne, accueille 4,5 millions de visiteurs par an. Et pourtant, le site est en chantier depuis 1882, sans permis de construire.

Les responsables de la Sagrada Familia devront payer 36 millions d'euros étalés sur 10 ans pour compenser les travaux menés sans autorisation officielle, ni paiement d'impôts. Cette somme servira aussi à moderniser les aménagements autour du site, organiser les transports en commun, ou encore améliorer l'espace public.

Acord històric amb la Sagrada Família dsp d 130 anys sense llicència! Aportaran 36 milions en 10 anys pel veïnat i el barri:



✔️22M en #transportpúblic



✔️7M en accessibilitat a #metroBCN



✔️ 4M per reurbanització de carrers



✔️ 3M per manteniment, neteja, seguretat i agents cívics pic.twitter.com/AKXhQVJN0r — Ada Colau (@AdaColau) 18 octobre 2018

Les travaux doivent s'achever en 2026 pour célébrer le centenaire de la mort de son architecte Antonio Gaudi.