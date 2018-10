Affaire Khashoggi : la France réclame une «enquête exhaustive»

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a déclaré samedi que les explications données par l'Arabie saoudite sur la mort du journaliste Jamal Khashoggi ne répondaient pas à toutes les questions. Il a réclamé une «enquête exhaustive et diligente».

«De nombreuses questions restent (..) sans réponse. Elles nécessitent une enquête exhaustive et diligente pour établir l'ensemble des responsabilités et permettre que les responsables du meurtre de M. Jamal Khashoggi répondent de leurs actes», a-t-il dit dans une déclaration écrite.

«La confirmation de la mort de M. Jamal Khashoggi est un premier pas vers l'établissement de la vérité. De nombreuses questions restent toutefois sans réponse», a indiqué le ministre, condamnant «ce meurtre avec la plus grande fermeté».

Ces questions «nécessitent une enquête exhaustive et diligente pour établir l'ensemble des responsabilités et permettre que les responsables du meurtre de M. Jamal Khashoggi répondent de leurs actes», a ajouté Jean-Yves Le Drian. «Ces attentes sont d'autant plus fortes que nos deux pays sont liés par un partenariat stratégique qui implique franchise, exigence et transparence.»

Samedi, 17 jours après la disparition de Jamal Khashoggi, l'Arabie saoudite a admis samedi que le journaliste avait été tué à l'intérieur du consulat du royaume à Istanbul. Selon l'agence de presse officielle saoudienne SPA, qui cite le parquet, une «rixe à coups de poing» aurait éclaté conduisant à la mort de Khashoggi. Aucune information n'a été donnée sur ce qu'il était advenu du corps.

Disparu le 2 octobre dernier

Tout comme le ministre des Affaires étrangères, la chancelière allemande Angela Merkel a jugé «insuffisantes» les premières explications saoudiennes et dit attendre de Ryad «la transparence sur les circonstances de la mort et ses raisons de fond».

De son côté, à un journaliste qui lui demandait s'il jugeait «crédible» la version donnée par Ryad, le président américain Donald Trump a répondu : «Oui, oui.»

Le ministre français et ses homologue allemand Heiko Maas et britannique Jeremy Hunt avaient déjà demandé une «enquête crédible» le 14 octobre dernier. «Les circonstances de son décès rappellent la nécessité de protéger les journalistes et tous ceux dont la liberté d'expression concourt au débat public partout dans le monde», a déclaré samedi Jean-Yves Le Drian.

Le journaliste saoudien a disparu depuis le 2 octobre dernier après s’être rendu au consulat saoudien d’Istanbul en Turquie. Il y aurait été torturé et assassiné, selon un quotidien turc.