Netflix accusé de tromper les utilisateurs noirs avec ses vignettes

C'est du moins ce qu'affirment plusieurs clients noirs de la plate-forme, comme le rapporte le quotidien britannique The Guardian.

Parmi eux, Stacia L. Brown, une écrivain et podcasteuse américaine, a été l'une des premières à se demander pourquoi Netflix mettait en avant des acteurs noirs sur ses vignettes quand bien même il s'agit de personnages secondaires.

Sur Twitter, elle a ainsi posté l'image de la comédie «Like Father», où apparaissent deux acteurs noirs, que l'on aperçoit à peine dans la bande-annonce, alors que les personnages principaux sont interprétés par des acteurs blancs, Kristen Bell et Kesley Grammer.

Other Black @netflix users: does your queue do this? Generate posters with the Black cast members on them to try to compel you to watch? This film stars Kristen Bell/Kelsey Grammer and these actors had maaaaybe a 10 cumulative minutes of screen time. 20 lines between them, tops. pic.twitter.com/Sj7rD8wfOS

— stacia l. brown (@slb79) 18 octobre 2018