Une lionne tue le père de ses lionceaux dans un zoo

Les soigneurs ne savent pas ce qui a provoqué la bagarre, survenue la semaine dernière. Ils ont été alertés par des rugissements inhabituels et ont découvert la lionne Zuri en train d’attaquer le lion Nyack.

Ils n’ont pas réussi à lui faire lâcher prise suffisamment rapidement et le mâle est mort d’une suffocation liée à une blessure au cou.

Our Zoo family is sad to announce 10-yr-old male lion Nyack has died. Earlier this week he was injured in a physical incident with female lion Zuri. We will conduct a thorough review to attempt to understand what may have led to this. pic.twitter.com/hQD2hOAaCp

— Indianapolis Zoo (@IndianapolisZoo) 19 octobre 2018