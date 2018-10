Vidéo : une vingtaine de blessés dans l'écroulement d'un escalator à Rome

Cet accident aurait été causé par des supporters russes du club de football CSKA Moscou, qui avaient assisté à un match de leur équipe contre la Roma plus tôt dans la soirée. «Un groupe important de tifosi du CSKA, probablement sous l'effet de l'alcool, a commencé à sauter tous ensemble, provoquant l'écroulement», a expliqué l'agence AGI.

An escalator in Rome breaks with hundreds of CSKA fans on it before tonight's match. This is crazy. pic.twitter.com/MRfg7a0YIt

— Football Tweet (@Football__Tweet) 23 octobre 2018