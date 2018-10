Colis suspects : des actes de «terrorisme intérieur»

«Je m'élève avec tous les Américains pour condamner les tentatives d'actes de terrorisme intérieur survenues aujourd'hui», écrit Mitch McConnell dans un communiqué, en remerciant les forces de l'ordre et les services postaux qui «protègent nos dirigeants et personnalités publiques face à de tels actes inadmissibles».

Le chef républicain de la Chambre des représentants, troisième personnalité politique la plus puissante aux Etats-Unis, a également durement condamné l'envoi de ces colis, moins de deux semaines avant les élections parlementaires cruciales du 6 novembre. «Nous ne tolérerons aucune tentative de terroriser des personnalités publiques», a-t-il écrit sur Twitter. «Les responsables d'actes aussi répréhensibles doivent être traduits en justice».

I stand with all Americans in condemning today’s attempted acts of domestic terrorism. Americans are united in gratitude for @SecretService, @USPS, and other law enforcement — who protect our leaders and public figures from such unconscionable acts.https://t.co/J2T0BHW069

