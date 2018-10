Le fils de Khashoggi contraint de serrer la main au prince Ben Salmane

Le gouvernement saoudien a en effet publié plusieurs photos sur lesquelles le roi Salman et le prince héritier rencontraient le fils de Khashoggi, Salah, et son frère, Sahel, au palais Yamama à Ryad.

Un ami de la famille Khashoggi a déclaré à l'Associated Press que Salah avait interdiction de voyager depuis l'année dernière.

Les photos de cette rencontre ont provoqué une vive réaction sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont émis l'hypothèse que le fils de Khashoggi avait dû avoir du mal à serrer la main de l'homme accusé d'avoir organisé le meurtre de son père.

«Salah, le fils de Khashoggi, serre la main du dirigeant saoudien accusé d'avoir voulu réduire son père au silence. Observez son visage, sa main faiblement offerte. Ce n'est pas une rencontre amicale. Salah s’est vu interdire de quitter l’Arabie saoudite à cause des écrits de son père», écrit notamment cet internaute.

#Khashoggi’s son Salah shaking hands with the Saudi ruler accused of wanting his father silenced. Observe the look on his face, the weakly offered hand. This is not a friendly encounter. Salah was banned from leaving Saudi because of his father’s writing. pic.twitter.com/J2Ooa8VHMo

— Bill Neely (@BillNeelyNBC) 23 octobre 2018