Le rappeur canadien Jon James tombe d'un avion et meurt lors du tournage de son clip

Jon James McMurray, un rappeur canadien de 33 ans, est mort mardi 23 octobre lors du tournage d'un de ses clips. L'artiste effectuait une cascade sur un avion quand il est tombé de l'aile de l'appareil.

«Il s'était entraîné de manière intense pour cette cascade mais alors que Jon allait de plus en plus loin sur l'aile de l'avion, le petit Cessna a commencé à descendre en spirale et le pilote n'a pas pu corriger le mouvement. Jon s'est accroché à l'aile jusqu'à ce qu'il soit trop tard, et au moment où il a lâché, il n'a pas eu le temps de sortir son parachute.», indique un communiqué.

Le pilote a pu par la suite rétablir l'appareil.

Le trentenaire était originaire de Calgary et avait exercé la profession de skieur professionnel avant de s'autoriser à tenter sa chance dans le monde du rap.

Adepte des sports extrêmes, Jon James McMurray s'était déjà mis en scène dans d'autres clips où il multipliait les acrobaties dans des circonstances dangereuses.