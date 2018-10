Vidéo : l'escalator s'écroule dans le métro à Rome, plusieurs blessés

Scène de panique mardi soir dans le métro à Rome juste avant le match de Ligue des Champions entre la Roma et le CSKA Moscou. Des supporters russes ont été blessés, dont l'un grièvement, lors de l'écroulement d'un escalator.

L'accident survenu à 19h30 près de la gare de Roma-Termini est impressionnant. Et au vu des images diffusées sur les réseaux sociaux, on imagine que le bilan aurait peut-être pu être bien plus grave. On y voit l'escalator s'emballer, déséquilibrant les usagers du métro que l'on voit vaciller un à un. Les victimes sont projetées une à une vers le bas de l'escalier littéralement en train de s'écrouler.

В Риме перед матчем #РомаЦСКА на одной из центральных станций метро вышел из строя эскалатор с болельщиками, есть серьёзно пострадавшие (с) pic.twitter.com/4hslg9ySBt — Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) 23 octobre 2018

Certains parviennent à s'extirper in extremis, les autres s'entassent un à un. La vingtaine de blessés, touchés pour la plupart aux membres inférieurs, ont été hospitalisés. La presse transalpine rapporte que le comportement des supporters russes, ivres pour la plupart, pourrait contribuer à avoir fragilisé l'escalator. L'enquête qui devrait succéder aux faits sera chargé d'établir la lumière.