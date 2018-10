Vidéo : un avion allemand de la Seconde Guerre mondiale s’écrase sur une autoroute californienne

Il est parvenu à poser l’engin sur une autoroute de l’Etat de Californie, avant d’en être extrait par les secours. Les flammes ont ensuite détruit presque entièrement l’avion, détaille le Time.

«Le pilote a fait du bon boulot en le posant comme cela sans toucher de voitures», a expliqué le président d’un groupe de passionnés qui reconstituent des batailles aériennes et réalisent des parades dans le ciel lors d’évènements. L’homme aux manettes de l’appareil évoluait habituellement parmi eux.

Just saw a plane crash on the 101 pic.twitter.com/QUUfG5NzAL

— Cole Puente (@colepuente) 23 octobre 2018