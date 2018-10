Le suprémaciste blanc Richard Spencer étranglait sa femme pendant sa grossesse

En instance de divorce, l’épouse de Richard Spencer, suprémaciste blanc américain, s’est plainte devant le tribunal d’avoir subi des violences conjugales pendant sa grossesse.

Un calvaire pour celle qui a vu son époux l’étrangler, la traîner par les cheveux et tenté de la frapper. «Le seul langage que les femmes connaissent, c’est la violence», se plaisait à lui répéter Spencer. La jeune femme rapporte également avoir été victime d’harcèlement moral. «Tu es génétiquement défectueuse, parasite», lui aurait dit son mari.

Militant nationaliste connu des États-Unis entiers, ce dernier n’hésitait pas non plus à se vanter de son statut au sein de sa propre famille. «Je suis célèbre et tu ne l’es pas ! Je suis important et vous ne l’êtes pas !», lançait-il souvent à sa femme et sa fille. Toutes ces déclarations seraient consignées dans le rapport de divorce consulté par Buzzfeed News. Interrogé par The Guardian, Spencer a démenti avoir tenu ces propos.

A l’origine du terme «alt-right», il s’était rendu tristement célèbre le 19 novembre 2016 pour avoir lancé en plein meeting «Heil Trump», face à un auditoire conquis et d’où s’échappaient plusieurs saluts nazis.