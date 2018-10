Un iceberg parfaitement rectangulaire photographié par la Nasa

Une image saisissante. La Nasa a dévoilé mercredi sur son compte Twitter un cliché montrant un iceberg parfaitement rectangulaire en Antarctique. Retweeté et partagé des milliers de fois, la photo a rencontre un énorme succès sur les réseaux sociaux.

«Les angles aigus et la surface plate de l’iceberg indiquent qu’il a probablement récemment été vêlé de la banquise», précise l'agence. Plusieurs scientifiques se sont penchés sur son cas. Ted Scambos de l'université du Colorado estime que l'iceberg pourrait mesurer 1 kilomètre de longueur pour une hauteur de quarante mètres. Selon Kelly Brunt qui s'est confiée à Live Science, seuls 10% seraient émergés, le reste étant sous l'eau.

What has four near-perfect corners and is made naturally by Mother Earth? @NASA_ICE's Operation #IceBridge scientist Jeremy Harbeck spotted two rectangular icebergs floating off the northern Antarctic Peninsula. Dive in: https://t.co/7sOtE5ZhDQ pic.twitter.com/DrPTLpRSJw — NASA (@NASA) 24 octobre 2018

Les premières constatations ont vite permis aux experts de comprendre comment et pourquoi cette impressionnante masse de glace avait des allures aussi régulières. « Les icebergs qui se détachent de Larsen C sont si grands qu’ils ont l’air parfaitement rectangulaires ou linéaires, car ils ont été créés à partir de fissures qui traversent la glace sur des centaines de kilomètres de long. Dans le Groenland, vous ne trouverez pas ces icebergs rectangulaires car il fait plus chaud, les icerbegs se cassent en plus petits morceaux et les glaciers sont eux-mêmes plus petits », explique à National Geographic Eric Rignot, professeur à l’université de Californie à National Geographic.