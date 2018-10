Trump déplore l'impact des colis suspects sur la «dynamique» électorale des républicains

«Les républicains ont de bons chiffres dans les votes par anticipation et dans les sondages, et maintenant cette histoire de 'bombe' suigit et la dynamique ralentit», a-t-il tweeté. «Ce qui se passe est vraiment regrettable. Républicains, allez voter !», a-t-il conclu.

Republicans are doing so well in early voting, and at the polls, and now this “Bomb” stuff happens and the momentum greatly slows - news not talking politics. Very unfortunate, what is going on. Republicans, go out and vote!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 octobre 2018