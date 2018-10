Colis piégés : ce que l'on sait sur Cesar Sayoc, suspect numéro 1 et fan de Donald Trump

Le 26 octobre, un porte-parole du ministère américain de la justice annonçait officiellement qu'un homme avait été interpellé par le FBI à Plantation, une ville de Floride située à quelques kilomètres de Miami. C'est grâce à une empreinte digitale prélevée sur l'un des colis contenant des bombes artisanales que Cesar Sayoc, un Américain de 56 ans originaire de New York, a pu être identifié par les autorités. Et le casier judiciaire du suspect est loin d'être vierge. Une première arrestation dans les années 1990 pour des faits de vol, puis une peine de sursis en 2002 pour «menace à la bombe». Egalement jugé pour des faits de violences domestiques, l'homme s'est pour la dernière fois retrouvé face à la justice en 2015. Un CV bien rempli grâce auquel Cesar Sayoc a pu être identifié facilement, ses empreintes digitales étant déjà enregistrées dans le fichier national des Etats-Unis.

13 colis ont été envoyés à des opposant à Donald Trump, en général personnalités issues du parti démocrates. Parmi elles, l'ancien président Barack Obama, l'ancienne secrétaire d'Etat Hillary Clinton, l'ex-vice président Joe Biden, le sénateur démocrate Cory Booker mais aussi l'acteur Robert de Niro. Chris Wray, le directeur du FBI, a d'ores et déjà prévenu qu'«il pourrait y avoir d'autres paquets». Largement relayées par les médias américains, les images d'une camionnette blanche ayant appartenu à Cesar Sayoc ne laissent aucune place au doute.

The Right is saying we can't say what Cesar Sayok's motives were. I say his motives are posted all over his van - political terrorism. #MAGABomber #MAGAVan pic.twitter.com/DS28VBD3Er

— Ali (@realAliTweets) 26 octobre 2018