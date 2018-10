Pennsylvanie : plusieurs morts dans une fusillade à Pittsburgh, le tireur interpellé

«Le suspect de la fusillade est en garde à vue. Nous avons de nombreuses victimes à l'intérieur de la synagogue, il y a trois officiers qui ont été touchés», a indiqué aux médias sur place un porte-parole de la police.

Un homme aurait ouvert le feu sur les coups de 10h00 (heure locale) près des avenues Wilkins et Shady, a annoncé sur Twitter le département de la sécurité publique de la ville.

ALERT: There is an active shooter in the area of WILKINS and Shady. Avoid the area. More info will be released when it is available.

