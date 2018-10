Des mineurs découvrent une émeraude de 1,13 kg

Au nord de la Zambie, des mineurs ont fait la découverte d'une émeraude exceptionnelle, lourde de 1,13 kg.

Cette pierre précieuse majestueuse (baptisée «Inkalamu», qui signifie «lion»), a été trouvée dans la plus grand mine à ciel ouvert d'émeraudes de Kagem Mining Ltd, le 2 octobre dernier. Elle est deux fois plus grosse que le Cullinan, le plus gros diamant du monde, découvert en 1905 en Afrique du Sud.

Inkalamu «montre une clarté remarquable avec une couleur verte dorée parfaitement équilibrée», a expliqué la compagnie dans un communiqué ce lundi 29 octobre. Elle sera taillée en plusieurs petites pierres, qui seront mises en vente le mois prochain à Singapour.

Inkalamu est toutefois loin d'être la plus grosse émeraude jamais découverte. Le record revient à une pierre colossale de 360 kilos, trouvée en 2017 au Brésil. Elle avait été estimée à environ 309 millions de dollars.