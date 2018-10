Brésil : un joueur de foot retrouvé égorgé, ses parties génitales coupées

Il évoluait au Sao Paulo FC, au poste de milieu de terrain. Le footballeur Daniel Correa Freitas, 24 ans, a été retrouvé égorgé dans un buisson, ses parties génitales sectionnées, ont annoncé lundi les autorités locales.

Son club, qui évolue en première division brésilienne, lui a rendu hommage via un communiqué : «Le Sao Paulo Futebol Clube regrette profondément la mort du milieu de terrain Daniel, qui a joué pour le club en 2015 et 2016 (il avait été prêté), et a été retrouvé mort ce week-end». Ses coéquipiers se sont ensuite regroupés au centre du terrain, avant l'entraînement, pour une minute de silence.

Le corps de Daniel Correa Freitas a été retrouvé samedi dans une zone rurale près de Sao José dos Pinhais, dans la banlieue de Curitiba, a indiqué la police. Le joueur, égorgé, présentait une plaie si profondre qu'il avait été quasiment décapité, a indiqué une source policière au quotidien Folha de S. Paulo. Le jeune homme aurait succombé après avoir reçu plusieurs coups de couteau, et son pénis a ensuite été sectionné.

Le mobile de cet assassinat sauvage n'était pas connu.