Irlande du Nord : ils posent en tenue du Ku Klux Klan devant une mosquée

Huit personnes habillées avec les robes du Ku Klux Klan ont été prises en photo devant une mosquée de Newtownards, en Irlande du Nord, ce week-end.

L’image a ensuite été diffusée sur les réseaux sociaux. On y voit les personnes cagoulées brandir les poings, en tenant parfois une croix dans leurs mains.

Ku Klux Klan incident at Islamic prayer centre is hate crime, say Belfast police https://t.co/9kw1NozFSn — The Guardian (@guardian) 29 octobre 2018

Les autorités ont lancé des investigations pour retrouver ceux qui se cachent derrière les masques. La dirigeante d’une association locale de lutte contre l’islamophobie a estimé que «se tenir devant une mosquée avec la cagoule du Ku Klux Klan envoie le message que non seulement les musulmans ne sont pas les bienvenus, mais qu’ils doivent en plus prendre garde. La police doit trouver ces personnes et les amener devant un tribunal pour faire savoir qu’une telle haine ne sera pas acceptée».

«Ils auraient pu aller n’importe où à Newtownards, n’importe où en Irlande du Nord, mais le faire devant une mosquée, ça effraie complètement les (fidèles)», poursuit le trésorier du centre islamique de Belfast sur BBC. «Ils ont peur de sortir ou de revenir ici».

La mosquée de Newtownards, ville située à proximité de Belfast, avait déjà été la cible d’actions anti musulmane. Des têtes de cochons avaient été déposées à l’entrée de celle-ci, en 2017. Les murs proches du centre de prière avaient également été tagués avec des inscriptions comme «violeurs musulmans dehors».