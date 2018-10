New York : les corps de deux sœurs saoudiennes retrouvés dans l'Hudson

Les officiers ont retrouvé Rotana Farea, 22 ans, et sa sœur Tala, 16 ans, collées l'une contre l'autre à l'aide de ruban adhésif, se faisant face. Toutes deux portaient un legging et un manteau noirs.

Leur séjour dans les eaux du fleuve n'a pas facilité le travail des policiers. D'abord incapables de les identifier, les officiers new-yorkais ont massivement diffusé les portraits-robots des jeunes filles pour mettre des noms sur ces corps.

NEW: @NYPDDetectives releases photos of Tala and Rotana Farea, Saudi natives who were discovered duct taped together in the Hudson River, last week, in hopes of getting information about their whereabouts prior to their discovery. https://t.co/muzPQTL3hq pic.twitter.com/Wh8HSw8iCM

— Myles Miller (@MylesMill) 31 octobre 2018