Deux personnes poignardées au siège de Sony Music à Londres

Dans un communiqué publié sur son compte Twitter, la Metropolitan Police a indiqué qu'aucune arme à feu n'avait été utilisée pendant l'attaque. Un suspect, dont l'identité n'a pas été révélée, a également été arrêté et les locaux de la prestigieuse maison de disques ont été évacués.

Malgré la violence de l'attaque, le pronostic vital des deux victimes n'est pas engagé.

UPDATE: Incident on Derry Street, W8- One person arrested. Two people with stab injuries. No evidence of firearms involved. Not being treated as terror related. https://t.co/R9fA2LdAX8 pic.twitter.com/LhD6HJkmXQ

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 2 novembre 2018