Halloween : un joueur du Bayern s'excuse après s'être déguisé en «poseur de bombe arabe»

Affublé de lunettes noires, d’une grosse moustache, d’une longue tunique blanche et d’une coiffe à carreaux rouges et blancs, habit traditionnel des cheikhs arabes, le joueur tenait également un paquet barré d’une étiquette rouge sur laquelle était écrit «Vorsicht» («attention»), comme s'il s'agissait d'une bombe. Ce costume «poseur de bombe arabe» est loin d’avoir fait l’unanimité.

#BayernMunich defender #Rafinha has apologised for dressing up as an #Arab holding what appears to be a box of explosives at a #Halloween party. @FCBayern @Bayernily @Rafinha pic.twitter.com/0A4BamkQLS

— FlashScore.com (@FlashScoreCOM) 1 novembre 2018