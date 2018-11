Une ambassadrice turque se déguise en Hélène de Troie et créée la polémique

L'évocation de l'ancienneté de la présence des civilisations grecques et romaines sur le territoire turque provoque la colère d'une partie de la population, attaché à l'identité turque de l'Etat.

C'est lors d'une réception à Kampala (Ouganda) pour célébrer la fête nationale turque, que l'ambassadrice a revêtu un costume faisant référence à l'héroïne de l'épopée d'Homère, dont l'enlèvement a déclenché la guerre de Troie.

Sedef Yavuzalp était l'hôte de la soirée qui commémorait la proclamation de la République de Turquie par Mustafa Kemal Ataturk, le 29 octobre 1923.

Speaker @RebeccaKadaga is attending the 95th anniversary of the Proclamation of the Republic of Turkey, on the invitation of Turkish Ambassador to Uganda Sedef Yavuzalp, in Kololo.



The event is also graced by Hon. Sam Kuteesa and Hon. Godfrey Kiwanda, among other dignitaries. pic.twitter.com/MeQFzwSnTZ

— Parliament of Uganda (@Parliament_Ug) 29 octobre 2018