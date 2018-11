79 écoliers enlevés dans le nord-ouest du Cameroun

Au moins 82 personnes ont été enlevées à Bamenda, au nord-ouest du Cameroun par des hommes armés non identifiés par les forces de l'ordre, a-t-on appris ce lundi. Parmi elles, 79 élèves de la Presbyterian Secondary School.

Un enseignant et un chauffeur ont également été enlevés, a précisé une source à l'AFP. Cet enlèvement s'inscrit dans un climat extrêmement tendu dans le pays, alors qu'un conflit sévit entre des séparatistes réclamant l'indépendance des zones anglophones et les forces de l'ordre.

C'est le plus grand kidnapping dans la zone depuis le début d'un conflit sans précédent, qui s'est transformé, en 2017, en véritable crise socio-politique. Depuis le début des affrontements, plus de 175 membres des forces de défense et de sécurité camerounaises et plus de 400 civils ont perdu la vie.

Cette tragédie intervient quelques heures avant la prestation de serment du président Paul Biya, réélu pour la septième fois avec 71,28% des suffrages exprimés.