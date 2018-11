Il meurt après avoir mangé une limace suite à un pari

A 19 ans, Sam Ballard était une espoir très prometteur du rugby australien, promis à un grand avenir. Jusqu'à cette soirée entre amis de 2010. Voyant une limace traverser le jardin, le groupe se lance un défi. «On s’est mis à dire : qui serait capable de la manger ? Et Sam l’a fait. Bang !» raconte un ami, Jimmy Galvin, au site australien News.au.

