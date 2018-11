Vidéo : un enseignant américain frappe un lycéen après avoir reçu des insultes racistes

En Californie, un professeur a été filmé en train de frapper à coups de poing l'un de ses élèves, qui venait de lui lancer des insultes racistes. Il risque d'être poursuivi.

L'incident s'est déroulé pendant le cours de musique du professeur Marston Riley. Selon les témoignages des élèves, qui se sont exprimés face aux caméras de la chaîne locale KTLA, l'enseignant a demandé à l'élève, âgé de 14 ans, de quitter sa salle de classe, parce qu'il ne portait pas son uniforme.

Mais l'adolescent, dont l'identité n'a pas été révélée, a refusé d'obéir et s'est levé de sa chaise, traitant plusieurs fois son professeur de «nègre», en lui lançant son ballon de basket sur le ventre. Sur la vidéo filmée par un lycéen présent, on voit soudain Marston Riley, 64 ans, perdre son sang-froid et asséner plusieurs coups de poing à l'élève, qui a riposté. Un agent de sécurité du lycée Maywood Academy et quelques élèves ont dû intervenir pour mettre fin à cette bagarre.

Dans un communiqué, le shérif de Los Angeles a indiqué que l'adolescent avait été brièvement hospitalisé, et qu'il souffrait de blessures légères. Le professeur a quant à lui été arrêté pour violences sur mineur, mais il a été relâché samedi, après avoir versé une caution. Il comparaîtra devant un tribunal le 30 novembre.

tous derrière le professeur

L'incident a provoqué un vif émoi en Californie. Et au lycée Maywood Academy, la grande majorité des élèves et parents soutient Marston Riley, estimant que l'adolescent l'a poussé à bout.

Un ancienne enseignante du lycée a d'ailleurs ouvert une cagnotte pour permettre à son confrère, «une personne formidable et un prof formidable», de payer ses frais de justice. «Nous pouvons être partagés concernant ce qui s'est passé. Mais vous devez savoir que ce n'est pas la première fois que Marston Riley est agressé, que ce soit physiquement ou verbalement», a indiqué Cecilia Diaz Jimenez, sur la plate-forme GoFundMe.

En trois jours, 2.762 personnes ont donné 69.264 dollars au professeur.