Cameroun : les 79 écoliers enlevés dans le nord-ouest ont été libérés

Au moins 82 personnes avaient été enlevées à Bamenda, au nord-ouest du Cameroun par des hommes armés non identifiés par les forces de l'ordre, avait-on appris ce lundi. Parmi elles, 79 élèves de la Presbyterian Secondary School.

Mais les écoliers ont été libérés, a-t-on appris mercredi de source officielle.

Cette tragédie était intervenue quelques heures avant la prestation de serment du président Paul Biya, réélu pour la septième fois avec 71,28% des suffrages exprimés.

Il s'agissait du plus grand kidnapping dans la zone depuis le début d'un conflit sans précédent, qui s'est transformé, en 2017, en véritable crise socio-politique. Depuis le début des affrontements, plus de 175 membres des forces de défense et de sécurité camerounaises et plus de 400 civils ont perdu la vie.