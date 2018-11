Donald Trump s'en prend à un journaliste : «Vous êtes grossier et terrible»

L’échange, particulièrement tendu, s’est déroulé durant la conférence de presse du président à la Maison Blanche, au lendemain des élections de mi-mandat.

Le journaliste Jim Acosta a évoqué un clip de campagne du camp Trump, qui comparait les migrants d'Amérique centrale en route vers les Etats-Unis à une «invasion».

"You are a rude, terrible person, you shouldn't be working for CNN," Pres. Trump says of reporter, Jim Acosta during press conference. NBC reporter Peter Alexander then quickly comes to Acosta's defense, entering verbal scuffle with Trump. https://t.co/gGPmTmYaI4 pic.twitter.com/ZHcalZUOlE

— CBS News (@CBSNews) 7 novembre 2018