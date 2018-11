Midterms : deux femmes musulmanes entrent pour la première fois au Congrès

Ilhan Omar, réfugiée somalienne après avoir fui la guerre dans son pays, a remporté à 36 ans un siège à la Chambre des représentants dans le Minnesota. Elle s'était installée à l'adolescence à Minneapolis et avait déjà été élue locale de l'Assemblée de son Etat.

Rashida Tlaib, Américano-Palestinienne de 42 ans, née à Detroit de parents immigrés palestiniens, a pour sa part été élu dans le Michigan. Seule candidate en lice, elle était sûre d'être élue.

«On a réussi, ensemble. Merci!», a tweeté Ilhan Omar, avant de s'adresser à Rashida Tlaib : «J'ai hâte de siéger avec toi, inchallah».

Congratulations to my sister @RashidaTlaib on your victory!





I cannot wait to serve with you, inshallah.

— Ilhan Omar (@IlhanMN) 7 novembre 2018