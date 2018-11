Midterms : Donald Trump revendique «un immense succès»

Le président a pris la parole pour commenter son «immense victoire», espérant pouvoir travailler avec les démocrates. «Avec un peu de chance, nous pouvons tous travailler ensemble l'an prochain pour continuer à obtenir des résultats pour le peuple américain», a déclaré Donald Trump, lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche.

Ce dernier s'est fécilité du résultat des élections de mi-mandat et annonce que son parti a gagné au Sénat «probablement trois ou quatre nouveaux sièges».

Tremendous success tonight. Thank you to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 novembre 2018