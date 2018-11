Fusillade dans une discothèque de Californie : 13 morts, dont le tireur

Le bureau du sherif a indiqué qu'il y avait 12 victimes au total. Onze personnes auraient été abattues à l'intérieur, de même qu'un policier intervenant sur les lieux. Le tireur, quel le sherif ne souhaite pas comptabiliser dans les victimes, est également décédé.

Ce dernier aurait ouvert le feu sur un membre du service de sécurité de la boîte de nuit avant d'entrer dans l'établissement et de lancer un grenade fumigène, précisent des témoins.

Just spoke with a man who was at the front door of the bar when the shooter began firing. Says he had a handgun, shot the guard at the door, threw several smoke bombs inside, and then continued firing. Described shooter as middle eastern looking with a beard.



— Jory Rand (@ABC7Jory) 8 novembre 2018