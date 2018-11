Se sentant 20 ans plus jeune, il demande à changer officiellement d'âge

Emile Ratelband, un retraité néerlandais, pense qu'il ne fait pas du tout son âge. Il s'est donc lancé dans une véritable bataille juridique pour que son année de naissance soit officiellement modifiée.

L'ancien entrepreneur, auteur, coach en développement personnel et fondateur de la Ratelband Research Institute et de la Ratelband Foundation, toujours âgé de 69 ans pour l'instant, s'est inspiré des transgenres : «[Ils] peuvent changer de sexe sur leur certificat de naissance, donc il devrait être possible de changer d'âge», a-t-il expliqué, au Telegraph.

Le retraité voudrait rajeunir de vingt ans, arguant que même ses médecins trouvent qu'il a le corps d'un quarantenaire. «J'ai fait un check-up, et qu'est-ce qui en est ressorti ? Mon âge biologique est de 45 ans», a-t-il affirmé.

Plus de succès sur Tinder

D'autant plus que ce changement d'âge pourrait, selon lui, lui offrir certaines opportunités. «A 69 ans, je suis limité. Si j'avais 49 ans, je pourrais acheter une nouvelle maison, conduire une voiture différente, travailler plus longtemps... Sur Tinder, quand je dis que j'ai 69 ans, je n'ai aucune réponse. Quand j'aurai 49 ans, avec le visage que j'ai, je serai en excellente position», a-t-il expliqué, toujours au Telegraph.

Au Pays-Bas, cette affaire a fait débat, les Néerlandais se demandant si Emile Ratelband est extrêmement sensé, ou complètement fou. Quant à la cour de la ville d'Arnhem (Est), elle est actuellement en train d'étudier le dossier du jeune retraité. Mais le juge a d'ores et déjà exprimé son désaccord, arguant que changer sa date de naissance reviendrait à supprimer les deux premières décennies de sa vie.

La bataille d'Emile Ratelband ne s'arrête pas là : il a également engagé des poursuites contre l'administration locale, qui a refusé de modifier son âge sur ses documents officiels.