Le gouvernement mexicain veut légaliser la marijuana

Le parti du président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a déposé un projet de loi pour autoriser la consommation, la vente et la culture de marijuana dans le pays.

Un virage à 180 degrés dans la politique du pays en matière de stupéfiants. La secrétaire de l'intérieur, Olga Sánchez Cordero, a expliqué que la prohibition alimentait les violences et la pauvreté. «Aujourd'hui, le pays a décidé de changer. Nous ne voulons plus de morts. Ce sera une contribution majeure à la paix».

Selon la sénatrice qui prendra ses fonctions le 1er décembre, la lutte contre les cartels de drogue a engendré la mort de 235.000 personnes sur les douze dernières années.

Une production limitée à 480 grammes par an

En cas d'adoption du projet de loi, le Mexique rejoindra le Canada, l'Uruguay et certains états américains qui ont autorisés la commercialisation et la consommation de cannabis à but récréatif. Il permettrait à chaque mexicain de cultiver 20 plants de de marijuana par an à titre individuel.

Ils ne pourront pas produire plus de 480 grammes. Les produits alimentaires à base de marijuana resteront eux interdits.

Le Mexique a interdit la marijuana au début du 20e siècle, mais le pays reste tout de même un important fournisseur du marché américain.