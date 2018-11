L’Ecosse, premier pays au monde à introduire les cours sur la communauté LGBTI à l’école

En Écosse, les programmes scolaires comprendront désormais des cours sur les droits de la communauté LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels et intersexués). Une première dans le monde, rapporte Le Guardian.

Suite à cette décision qualifiée d'«historique» par les militants, les élèves seront également éduqués sur les luttes contre l'homophobie et la transphobie.

À l'origine de la campagne qui a visiblement convaincu le gouvernement écossais, l'organisme Time for Inclusive Education s'est félicité de cet exploit : «C'est une victoire monumentale pour notre campagne, et un moment historique pour notre pays. L'implémentation des cours sur la communauté LGBT dans le système éducatif est une première dans le monde. Dans une période d'incertitude mondiale, cette décision envoie un message fort et clair aux jeunes qui appartiennent qui s'identifient comme LGBTI : votre vie a de la valeur en Ecosse», explique Jordan Daly, le cofondateur de TIE.

Trois décennies plus tôt, le Royaume-Uni introduisait «La Section 28», article polémique qui préconisait aux écoles de ne pas «promouvoir l'homosexualité» dans les livres ou les documents.

En 2015, un classement réalisé par l'association des droits de l'Homme ILGA-Europe positionnait l'Ecosse comme la région la plus «gay-friendly» d'Europe.

La décision du gouvernement s'inscrit dans un désir de bousculer les mentalités, alors qu'une étude a démontré que 9 enfants sur 10 avaient déjà été victimes d'intimidations ou de violences à l'école à cause de leur orientation sexuelle. Pami eux, 27% ont tenté de mettre fin à leurs jours.