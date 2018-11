Michelle Obama révèle avoir fait une fausse couche et avoir eu recours à la FIV

C'est dans le cadre de la sortie de ses mémoires, intitulées «Becoming», que Michelle Obama a accepté de lever le voile sur sa douloureuse expérience, que bon nombre de femmes doivent traverser. Face aux caméras de la chaîne ABC News, l'ancienne Première dame américaine a confié : «J'ai eu l'impression d'avoir échoué. Je ne savais pas à quel point les fausses couches étaient courantes car nous n'en parlons pas assez. On sombre dans la douleur en pensant être brisée à jamais».

Aujourd'hui maman de deux jeunes filles âgées de 17 et 20 ans, Michelle Obama est bien décidée à parler de son traumatisme pour faire évoluer les mentalités : «Il est important d'expliquer aux jeunes mamans que les fausses couches sont très courantes. L'horloge biologique, ce n'est pas une blague... La production d'oeufs est limitée. Je pense que la pire chose que nous puissions faire en tant que femmes est de ne pas dire la vérité sur nos corps et la manière dont ils fonctionnent», conclut l'épouse de Barack Obama.

Le 13 novembre prochain, les 426 pages de l'autobiographie de Michelle Obama seront éditées dans pas moins de 24 langues.

EXCLUSIVE: @MichelleObama to @RobinRoberts on suffering a miscarriage 20 years ago: “I felt lost and alone.” More coming up on @GMA and then watch the @ABC special covering her journey to motherhood and more from her memoir, "Becoming," Sunday night 9/8c. https://t.co/26zZkO9tbd pic.twitter.com/Szr7isfwCl

— ABC News (@ABC) 9 novembre 2018