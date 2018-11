Survivant de la tuerie de Las Vegas, il meurt dans celle de Californie

Celui que tout le monde surnommait «Tel» a toujours vécu à Thousand Oaks. Il occupait deux postes : l'un chez le constructeur automobile japonais Infiniti, et l'autre dans le bar-discothèque «Borderline», où la fusillade a éclaté.

Sa mère, Susan Schmidt-Orfanos, s'est exprimée au micro de la chaîne ABC 7, animée par un sentiment de tristesse et d'amertume. «Mon fils était à Las Vegas avec plein d'amis et il est rentré à la maison. Il n'est pas rentré à la maison la nuit dernière», a-t-elle expliqué, très émue.

“I hope to God no one sends me anymore prayers. I want gun control. No more guns!” - mother of shooting victim Telemachus Orfanos. She says he survived the #LasVegasShooting but did not survive the #ThousandOaksMassacre. @ABC7 @ABCNewsLive pic.twitter.com/UMqTY1RATK

— Veronica Miracle (@ABC7Veronica) 8 novembre 2018