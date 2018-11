Etats-Unis : la plus jeune élue au Congrès n'a pas les moyens de louer un appartement à Washington DC

C'est ce qu'elle a confié au New York Times au lendemain de son élection à la tête du 14e district de l'Etat de New York, le 7 novembre dernier.

Cette révélation sur sa situation financière- ajoutée à son âge qui fait d'elle la femme la plus jeune de l'histoire invitée à siéger au Congrès américain-, lui vaut d'ailleurs le surnom de «millennial» (membre de la génération Y) du Congrès.

Le 8 novembre, un twittos parlait ainsi de «vraie représentation millennial» à propos de l'entrée d'Alexandria Ocasio-Cortez à la Chambre des représentants.

«Ocasio2018 qui ne peut pas se permettre un loyer à DC est la chose la plus millennial qu'il soit et honnêtement je kiffe !», avait réagi un autre internaute.

@Ocasio2018 not being able to afford #DC rent is the most millennial thing ever and I honestly vibe with it! Also goes to show how divorced the system/most elected officials are from normal people that a normal person can't readily begin to serve without starting out wealthy.

Mais cette transparence affichée par la candidate sur ses moyens financiers restreints n'avait pas convaincu tout le monde, notamment pendant sa campagne pour les Midterms.

En septembre, Ed Henry, un présentateur de Fox News, avait ainsi laissé entendre que la jeune femme mentait à ce sujet car elle portait des tenues à plusieurs milliers de dollars sur des photos parues dans un magazine. Il avait notamment sous-entendu que sa campagne, tournée vers l'amélioration du niveau de vie des citoyens et un accès généralisé aux soins, était hypocrite de ce point de vue-là.

La jeune élue, originaire du Bronx, ne s'était pas laissée faire, en répondant en quatre points à cette critique sur Twitter. Elle avait d'abord rappelé «le concept d'un shooting photo de magazine» en précisant qu'elle avait rendu les vêtements qui lui avaient été prêtés pour la séance photo.

a) The alt-right doesn’t seem to understand the concept of magazine shoots





b) You don’t get to keep the clothes, duh





c) I don’t “pretend” to fight for a Living Wage & Medicare for All. I do it.





d) Get used to me slaying lewks because I am an excellent thrift shopper pic.twitter.com/Nd2m6WoCxF

— Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) 15 septembre 2018