La photo du «petit Poutine» face à Trump fait polémique

Quand les photographes ont immortalisé cette scène, Vladimir Poutine venait de faire son arrivée à l'Arc de triomphe. Avant de s'installer à sa place, il avait pris le temps de saluer quelques personnalités, dont Emmanuel Macron et Donald Trump, tous deux perchés sur une plate-forme.

#UPDATE US President Trump, his Russian counterpart Vladimir Putin and dozens of other world leaders have joined France's Emmanuel Macron in commemorating the centenary of the end of World War I in a solemn ceremony in Paris https://t.co/gDOt53cf9B #Armistice100 pic.twitter.com/Y3CcpTrMQR

— AFP news agency (@AFP) 11 novembre 2018