Trump attaque Macron : Twitter réagit

La virulente attaque de Donald Trump contre Emmanuel Macron via Twitter, ce mardi, n'a pas laissé le réseau social insensible.

Dans une série de tweets le président américain a reproché à son homologue français sa politique commerciale, diplomatique, et plus généralement son attitude lors des cérémonies du 11-Novembre. «Make France great again», a notamment lancé Donald Trump en référence au «Make planet great again» d'Emmanuel Macron, qui critiquait alors la décision des Etats-Unis de sortir de l'accord de paris sur le climat.

Aussitôt, Twitter s'est emballé, avec des réactions parfois amusées, parfois indignées.

Certains ne se sont pas privés de remarquer que le «Make France great again» était déja une réalité, la France étant championne du monde de football.

ELLE L'EST DEJA, ON EST CHAMPION DU MONDE. MERCI https://t.co/CgF6y2RGl2 — Sylvain Chazot (@sychazot) 13 novembre 2018

A l'inverse un twittos a suggéré d'appliquer cette maxime au XV de France, à la peine ces dernières années.

Erreur, c’est « make XV de France great again » https://t.co/ApLMYMRZLL — Arnaud Coudry (@ArnaudCoudry) 13 novembre 2018

D'autres ont rappelé que la France était déjà la meilleure, sa gastronomie en étant la preuve.

Do you know les fougasses aux olives ? https://t.co/fIcj6vizUc — V.Descouraux (@vdesc) 13 novembre 2018

L'ambassadeur de France aux Etats-Unis, Gérard Araud, a rappelé plus sérieusement qu'Emmanuel Macron n'avait jamais envisagé de monter une armée «contre» les Etats-Unis.

For the sake of truth, Pres.@EmmanuelMacron didn’t say that EU needed an army “against the US”. It was an erroneous press report. — Gérard Araud (@GerardAraud) 13 novembre 2018

D'autres ont souligné l'indécence de s'en prendre au président français alors que l'on commémore les attentats du 13 Novembre. «Sinon, merci pour vos mots aimables en ce jour de deuil», a écrit Fabienne Sintes.

Otherwise, thank you for your kind words on this day of mourning. #13novembre https://t.co/ySBzcazG6h — Fabienne Sintes (@FabSintes) 13 novembre 2018

We are already great, especially on november 13th. Go back to your room and give the phone to an adult. https://t.co/y2bMkmTCKy — Hugo Clément (@hugoclement) 13 novembre 2018

Certains ont souligné l'obsession gênante de Trump envers la France.

Il faudrait arrêter cette fixette érotomane sur nous pour aujourd’hui... https://t.co/ofFCWWf261 — Laura-Maï Gaveriaux (@lmgaveriaux) 13 novembre 2018

Une internaute a souligné le fait que Trump ait appelé le président français par son prénom, «Emmanuel».

jpp "emmanuel" tout court https://t.co/Nt14ALljAG — nad (@n3n3tte) 13 novembre 2018

Grégoire Orain a lui inventé un nouveau jeu : «Donald Trump ou Michel Sardou ?»

On va enfin pouvoir jouer à « Michel Sardou, Donald Trump ou les deux ? » https://t.co/dkQzFeGJV3 — Grégoire Orain (@Grgrrn) 13 novembre 2018

Guillaume Blardone s'est demandé si la France était désormais dirigée par Donald Trump.

Ça y est !?



On a été annexés ? https://t.co/dLUVEwnXn2 — Guillaume Blardone (@gblardone) 13 novembre 2018

Certains ont suggéré de retirer son téléphone au président américain, devenu incontrôlable.