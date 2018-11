Deux photos de la famille royale dévoilées pour les 70 ans du prince Charles

Deux photos de la famille royale britannique, presque au complet, ont été publiées sur Instagram mardi 13 novembre, soit un jour avant le 70ème anniversaire du prince Charles, fils aîné de la reine Elizabeth II.

Ces deux clichés ont été pris à une date non indiquée dans les jardins de Clarence House à Londres, la résidence du prince Charles. Ils ont été partagés sur le réseau social appartenant à Facebook par les comptes de Clarence House et Kensington Palace, la résidence de William, Harry et de leur famille.

Sur ces photos, le prince de Galles est assis sur un banc à côté de sa femme, Camilla, et de sa petite-fille, la princesse Charlotte (3 ans). Sur les genoux du prince héritier est installé le prince George (5 ans), son premier petit-fils. Derrière eux, debout, se tiennent côte-à-côte ses deux enfants, les princes Harry et William, accompagnés de leur femme respective, Kate et Meghan.

L'épouse du prince Harry tient dans ses bras le petit dernier de la famille, le prince Louis, né le 23 avril dernier. Celui-ci aura bientôt un cousin, puisque Meghan attend un enfant pour le printemps prochain.

Grands absents de cette séance photos, la reine Elizabeth II et son mari, le prince Philip, comme s'ils avaient voulu laisser la vedette à Charles. Le dernier cliché regroupant les membres actuels de la famille royale était le portrait officiel du baptême du prince Louis en juillet dernier.

Sur la première photo publiée ce mardi, toute la famille adopte un sourire assez crispé. Sur la seconde, l'ambiance semble beaucoup plus décontractée.

«C’était particulièrement spécial pour moi de photographier une famille aussi spontanée et détendue avec qui j’ai passé un après-midi très amusant», a commenté le photographe, Chris Jackson, sur son compte Instagram.

Le plus vieil héritier de la couronne britannique

A 70 ans, le prince Charles, ex-époux de Lady Diana, décédée en août 1997 dans un accident de voiture à Paris, est le plus ancien héritier de la couronne britannique. Il occupe ce statut depuis le début du règne de sa mère, la reine Elizabeth II (92 ans), c'est-à-dire depuis 66 ans.

Il a su profiter de cette position d'éternel dauphin pour défendre les causes qui lui tenaient à coeur, comme l'environnement, et pour prendre position politiquement, certaines ayant défrayé la chronique. En mai 2014, il avait comparé le président russe Vladimir Poutine à l'ex-leader nazi Adolf Hitler, amenant la Russie à demander des explications officielles. Quant à son soutien affiché au dalaï-lama, il contrarie les autorités chinoises.

Bientôt sur le trône d'Angleterre ?

Mais l'heure est peut-être venue pour lui de s'asseoir enfin sur le trône. Selon une biographie sur le prince de Galles écrite par le spécialiste de la couronne Robert Jobson, la reine d'Angleterre pourrait abdiquer et laisser sa place à son fils dans trois ans, lorsqu'elle aura 95 ans.

Dans un documentaire diffusé par la BBC à l'occasion de ses 70 ans, le prince Charles a confié qu'il n'aurait plus la même liberté de ton s'il accédait au trône. «Ce n'est pas la même chose d'être prince de Galles que d'être souverain», a-t-il déclaré.

«Je ne suis pas stupide»

Il a ainsi assuré qu'il respectera un strict devoir de réserve s'il devenait roi. «L'idée que je puisse continuer à agir de la même façon, si je dois succéder (à la reine), est complètement absurde parce que les deux situations sont complètement différentes. Je ne suis pas stupide.»

Le prince Charles a célébré ce mercredi 14 novembre son 70ème anniversaire lors d’un banquet organisé en son honneur par la reine au palais de Buckingham. Il était également prévu qu'il assiste à une «tea party», à laquelle devaient participer 70 personnes «inspirantes» qui ont elles aussi 70 ans cette année.