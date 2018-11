Un robot orang-outan lâché dans les rues de Londres

Le primate robotisé a été lâché dans les rues de la capitale anglaise par la chaîne de supermarchés Iceland, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits surgelés.

A l'approche des fêtes, l'entreprise avait produit une publicité mettant en scène un bébé orang-outan orphelin, pour sensibiliser les Britanniques contre les ravages de l'huile de palme. Sauf qu'elle a été bannie des télévisions, ClearCast (l'organe responsable de l'approbation des publicités) ayant argué qu'elle n'était pas «conforme aux règles politiques».

Pour poursuivre son combat, Iceland a donc décidé de donner vie au personnage de son court-métrage, pour qu'il aille directement à la rencontre les citadins. L'animal a été aperçu au sommet de l'immense sapin de Noël installé sur Coin Street, puis sur le pont Millenium ou encore à Oxford Circus, où il se promenait.

SPOTTED! An adult Orangutan has just scaled a 20ft Christmas tree on London’s South Bank #NoPalmOilChristmas pic.twitter.com/QjuBdTtZ8q

L'orang-outan a été fabriqué par une équipe qui a élaboré des robots pour des films et des séries télévisées telles que Sherlock et Doctor Who. Il était dirigé par un marionnettiste professionnel, qui a étudié le comportement de ces primates pendant de longues années.

We’ve welcomed an Orangutan into our habitat to help spread the message…have you spotted them around London today? Share a snap with us using #NoPalmOilChristmas pic.twitter.com/U4qwgE88ZJ

— Iceland Foods (@IcelandFoods) 14 novembre 2018