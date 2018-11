City Transformer, la voiture pliable électrique

Une société israélienne semble avoir trouvé la solution imparable pour pallier au manque de place stationnement qui affecte les automobilistes des grandes villes. Il y a plusieurs mois, elle a développé la première voiture pliable électrique.

Baptisée City Transformer, cette voiture présente quelques ressemblances avec la Renault Twizy, ne serait-ce que par son design. Mais sa force principale repose dans un autre attribut : sa capacité à se plier aisément, ce qui limite l’espace occupé et libère, de fait, de la place pour le reste des véhicules désirant eux aussi se garer.

«La voiture est dépassée dans les grandes améliorations», estime Uri Méridor, qui a participé au développement de la voiture. Cette dernière peut atteindre les 90 km/h, vitesse largement suffisante pour circuler en agglomération. Elle comporte 2 ou 3 sièges et coûte 10.000 euros.

A l’heure où les plus grandes métropoles au monde s’interrogent sur la place à donner aux véhicules les plus polluants et, sont confrontés, dans le même temps, aux limites de leur parc de stationnement, City Transformer leur offre l’opportunité de solutionner ces deux problématiques.