L’histoire du couple qui avait récolté 360.000 euros pour un SDF était une supercherie

Jeudi dernier, un procureur a révélé que toute l’histoire était en fait un mensonge. Les deux protagonistes ont monté ce scénario pour réunir 10.000 dollars soit environ 9.000 euros.

L'été dernier, le sans-abri, Johnny Bobbit, s’était plaint du non-versement de la somme par Kate McClure et son petit-ami, Mark D'Amico. Le couple avait alors expliqué qu’ils attendaient que le SDF se soigne de ses addictions à la drogue.

Live: @gofundme will provide full refund to all who donated to the campaign. Woman, Homeless Man Involved In GoFundMe Case Arrested https://t.co/foTXW4SuZw

