Wikileaks annonce que Julian Assange a été inculpé en secret aux États-Unis

Selon Wikileaks, des procureurs ont révélé par erreur, dans le cadre d’une autre enquête, l’inculpation de Julian Assange. Le district Est de Virginie souhaitait en effet que les charges retenues contre l’Australien restent confidentielles.

SCOOP: US Department of Justice "accidentally" reveals existence of sealed charges (or a draft for them) against WikiLeaks' publisher Julian Assange in apparent cut-and-paste error in an unrelated case also at the Eastern District of Virginia. https://t.co/wrjlAbXk5Z pic.twitter.com/4UlB0c1SAX

