Accident au GP à Macao : la pilote Sophia Flörsch opérée avec succès

Victime d'une «fracture de la colonne vertébrale», selon son écurie Van Amersfoort Racing, la pilote avait été admise en chirurgie à 10h du matin (heure locale) et aura passé plus de sept heures sur la table d'opération.

Les images de l'accident ont fait le tour du monde sur les réseaux sociaux : lancée à plus de 200 km/h en arrivant dans un virage à angle droit, baptisé «Lisboa», la Dallara-Mercedes de Flörsch a percuté un concurrent, traversé les grillages de sécurité et fracassé une cabine abritant des photographes, avant de retomber dans une zone où se trouvaient des commissaires de piste. A ce moment-là de la course, Flörsch était 16e.

Flörsch est sortie consciente de sa voiture, malgré la violence du choc, et a tweeté un message rassurant quelques heures plus tard : «Je voulais indiquer à tout le monde que j'allais bien, et que je me faisais opérer demain matin. Merci pour vos messages de soutien», a écrit – ou fait écrire – l'Allemande.

Just wanted to let everybody know that I am fine but will be going into Surgery tomorow morning. Thanks to the @fia and @hwaag_official @MercedesAMGF1 who are taking great care of me.



Thanks to everybody for the Supporting messages.



Update soon.

— Sophia Floersch (@SophiaFloersch) 18 novembre 2018