Vidéo : un bébé tombé sur les voies survit miraculeusement en passant sous un train

Une petite fille de un an a miraculeusement survécu après être tombée sur les voies, dans l'Uttar Pradesh, un Etat du nord de l'Inde.

La scène qui a été filmée et publiée jeudi 20 novembre est impressionnante. Sur les images, on peut voir le bébé allongé sur les voies, coincé dans un minuscule espace entre les rails et le quai, au passage d'un train.

Par miracle, la petite Sahiba, secourue par deux hommes après le départ du train, s'en est sortie indemne et a été rendue à sa mère en panique. «Personne ne pensait qu'elle survivrait», a déclaré un témoin.

15.000 morts chaque année

Selon le Times of India, le père de l'enfant a déclaré que la mère avait été poussée alors qu'elle descendait du train, ce qui a provoqué la chute du bébé.

L'accident de Mathura, qui aurait pu avoir une issue tragique, est l'occasion pour les responsables du réseau ferroviaire indien d'appeler les voyageurs à être vigilants dans les trains bondés. «Nous lançons activement des campagnes pour sensibiliser les gens afin qu'ils évitent de voyager sur les toits ou sur les marchepieds», a fait savoir un porte-parole du réseau.

Des accidents mortels ont régulièrement lieu sur le réseau ferroviaire indien, en raison des trains surpeuplés ou des personnes qui traversent les voies. En 2012, le gouvernement, évoquant un «massacre», avait avancé le nombre de 15.000 morts par an dans ces circonstances.