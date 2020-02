États-Unis : une vidéo d'Alexandria Ocasio-Cortez en train de danser fait le buzz

Quelques semaines après sa nomination à la Chambre des représentants à l'issue des «midterms», Alexandria Ocasio-Cortez, plus jeune femme de l'Histoire élue au Congrès, a du faire face à la publication sur internet d'une vidéo d'elle en train de danser durant ses années étudiantes.

Visionnées plus de 8 millions de fois, les images montrent Alexandria Ocasio-Cortez, alors étudiante à l'université de Boston, en train de reproduire des pas de danse inspirés du «Breakfast Club».

Rapidement, certains internautes ont tenté de décridibiliser la jeune femme, notamment un certain AnonymousQ, à l'origine de la publication de la vidéo : «Voici des images de la Madame je-sais-tout communiste préférée de l'Amérique, en train d'agir comme d'habitude comme une écervelée stupide», a-t-il écrit dans un tweet supprimé depuis.

Un autre utilisateur de Twitter a quant à lui déclaré : «Mieux vaut voir les choses du bon côté, avec cette gestuelle, lorsqu'Alexandria Ocasio-Cortez sera poussée à démissionner après un seul mandat, elle pourra aller danser sur scène avec une barre de pole dance».

With those moves look on the bright side—After Alexandria Ocasio-Cortez is forced out of office after one term she can go dance on a stage that has a pole.

— MartinD1964 (@MartinD1964) 3 janvier 2019