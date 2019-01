La randonneuse en bikini meurt suite à une chute

Gigi Wu, 36 ans, était surnommée «La randonneuse en bikini» par ses admirateurs, car elle aimait escalader les montagnes en maillot de bain. Mais ses expéditions se sont achevées sur un tragique accident.

Populaire sur les réseaux sociaux, la randonneuse a utilisé, samedi dernier, un téléphone satellite samedi pour prévenir des amis qu'elle avait chuté dans un ravin dans le parc national taïwanais de Yushan, et qu'elle était grièvement blessée.

D'après les autorités, Gigi Wu avait expliqué à ses amis qu'elle avait chuté de 20 à 30 mètres et ne pouvait plus bouger la partie inférieure de son corps.

Les équipes héliportées ont tenté de lui venir en aide, mais les mauvaises conditions météorologiques ont rendu l'opération difficile.

